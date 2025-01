LE. FC Porto e Braga jogam por um lugar no play-off

Ainda assim, e se tudo correr "mal" nos outros campos, os azuis e brancos - que não ganham há cinco jogos, incluindo quatro derrotas, três com Vítor Bruno e uma com o interino José Tavares – podem ter de ganhar e aos bracarenses nem a vitória servir.Depois de sete jornadas, os azuis e brancos seguem, assim, no 25.º lugar, com oito pontos, mais um dos que os bracarenses, que ocupam o 27.º posto, parecendo longínqua a final que jogaram em 2010/11, e que os portistas venceram por 1-0, em Dublin, sob o comando do atual presidente, André Villas-Boas.Mesmo empatando, para o sexto jogo consecutivo sem vencer em todas as competições, o FC Porto pode seguir em frente, se uma das quatro equipas com nove pontos (Roma, Ferencvaros, Fenerbahçe, de José Mourinho, e Besiktas) perder.A Lazio, que comanda isolada, com 19 pontos, fruto de seis vitórias e apenas um empate, em casa, derrotou o FC Porto por 2-1, no Olímpico de Roma, num embate decidido pelo espanhol Pedro Rodriguez, com um golo aos 90+2 minutos.Os minhotos somaram os seus dois triunfos precisamente na "pedreira", onde, além dos israelitas, caíram os alemães do Hoffenheim, enquanto a Lazio ganhou os três jogos fora, com Dinamo Kiev (3-0), Twente (2-0) e Ajax (3-1).