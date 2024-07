Martim Fernandes ausente dos treinos do FC Porto com entorse no joelho esquerdo

O defesa direito, de 18 anos, realizou apenas tratamento e juntou-se ao central espanhol Marcano e ao lateral esquerdo nigeriano Zaidu no elenco de lesionados do clube `azul e branco`, que treinou com 25 dos 28 atletas atualmente ao dispor do treinador Vítor Bruno.

De férias estão Diogo Costa e Francisco Conceição, que representaram Portugal até aos quartos de final do Euro2024, na Alemanha, bem como Wendell, Pepê e Evanilson, todos presentes no percurso do Brasil até à mesma fase da Copa América, no Estados Unidos.

Stephen Eustáquio ainda está nessa prova e entrará em ação pela última vez na noite de sábado, com o Canadá a encarar o Uruguai no jogo de atribuição da medalha de bronze.

Horas antes, o FC Porto vai realizar a terceiro desafio de preparação à porta fechada no Olival, ao defrontar o Nacional, recém-promovido ao escalão principal, após já ter batido Sanjoanense, da Liga 3, e Desportivo de Chaves, despromovido à II Liga, ambos por 4-0.

Os `azuis e brancos` partem na segunda-feira para Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, onde vão estagiar até 24 de julho, e realizarão mais quatro encontros de pré-temporada até à estreia oficial na época 2024/25, em 03 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão Sporting, que bateram na última final da Taça de Portugal.