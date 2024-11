Pepe triste com a derrota do FC Porto na Luz

O antigo internacional português Pepe assumiu-se “triste” com a derrota “muito dura” do FC Porto na visita ao Benfica (4-1), no domingo para a 11.ª jornada da I Liga de futebol, deixando os "dragões" mais longe da liderança.

“Fiquei triste, porque é um clube de que eu gosto. (...) (A derrota é) muito dura. Para quem passou por essa casa, e eu tive a oportunidade de estar ali alguns anos, sei o que essa derrota... É triste para nós adeptos”, declarou o jogador, à margem da gala Quinas de Ouro, em Lisboa.



O antigo internacional por 141 vezes, e que capitaneou os "dragões" durante largos anos, em que acumulou, ao todo, 290 partidas pelo emblema, referiu ainda que agora “há que dar confiança aos jogadores”.



Considerando que a saída de Ruben Amorim para o Sporting não terá grandes efeitos, uma vez que os chamados três "grandes" são “equipas com muito potencial”, notou ainda assim que os "leões", campeões em título e líderes, “têm uma estabilidade que FC Porto e Benfica não têm neste momento”.



Quanto ao que tem feito com o tempo após encerrar a carreira, no verão, disse simplesmente ter feito “muita coisa”, a começar por passar tempo com a família, após um ponto final “natural” que o deixa a pensar no muito que ainda pode fazer, sem saudades dos relvados.