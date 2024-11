Samu convocado para a seleção de Espanha

Autor de 11 golos em 12 jogos pelos "dragões", o avançado faz parte dos 26 eleitos dos campeões europeus para a visita à Dinamarca, em 15 de novembro, em Copenhaga, e a receção à Suíça, três dias depois, em Tenerife, no encerramento do Grupo A4 da prova.



Samu, de 20 anos, acompanha os também estreantes Aitor Paredes, defesa central do Athletic Bilbao, e Marc Casadó, médio do FC Barcelona, líder isolado da Liga espanhola, nas escolhas do treinador Luis de la Fuente, que chamou ainda Pedro Porro (Tottenham) e Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen), antigos laterais direito e esquerdo do campeão português Sporting e do Benfica, respetivamente.



Contratado ao Atlético de Madrid na janela de transferências de verão, por 15 milhões de euros (ME) fixos, Samu foi campeão olímpico por Espanha nos Jogos Paris2024 e tinha deixado impacto em outubro na qualificação da ‘roja’ para o Europeu de sub-21, ao anotar quatro golos em 41 minutos na receção a Malta (6-0), da 10.ª e última ronda do Grupo B.



A Espanha, vencedora da edição anterior da Liga das Nações, em 2022/23, comanda o Grupo A4, com 10 pontos, contra sete da Dinamarca, segunda colocada, quatro da Sérvia, terceira, e um da Suíça, quarta e última, precisando apenas de um empate para selar a presença nos quartos de final, destinada aos dois primeiros das quatro ‘poules’ da Liga A.