Vítor Bruno. Iminente saída afasta Evanilson da convocatória do FC Porto

"O Evanilson não vai seguir para os Açores. É sempre impactante perder um jogador tão influente a 24 horas do jogo. Não podemos esquecer os números dele, que, mesmo estando condicionado em alguns momentos com lesões, deu um enorme contributo à equipa. Vai fazer falta, mas fará mais falta quem cá está", partilhou o técnico, em conferência de imprensa.

De acordo com a imprensa, o FC Porto chegou a acordo com o Bournemouth, do principal escalão inglês, para a transferência do avançado internacional brasileiro por 37 milhões de euros (ME) fixos, mais 10 ME em variáveis.

Melhor marcador `azul e branco` em 2023/24, com 25 golos em 42 jogos nas diversas provas, Evanilson, de 24 anos, foi contratado ao Fluminense em 2020/21, num negócio avaliado em 8,8 ME por 80% dos direitos económicos, tendo totalizado 154 encontros, 60 tentos e 17 assistências nas últimas quatro temporadas.

"Teremos de ter um olhar para o mercado. É fruto da realidade atual do futebol, mas a comunhão é total e a partilha [de ideias] é permanente. O presidente [André Villas-Boas] sabe as necessidades da equipa e eu também sei qual é a necessidade do clube em fazer encaixes financeiros. Temos de estar atentos e de ter alvos identificados, mas há soluções dentro de casa que podem dar resposta", reconheceu.

Evanilson esteve ausente da reviravolta vitoriosa sobre o campeão nacional Sporting (4-3, após prolongamento) na Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, em 03 de agosto, mas foi suplente utilizado no triunfo caseiro sobre o Gil Vicente (3-0), da jornada inaugural da I Liga, num encontro em que o inglês Danny Namaso repetiu a titularidade no eixo ofensivo.

"Tem feito por merecer. Não gosto de castrar os jogadores nem de lhes retirar a sua mais alta expressão de criatividade. Muitas vezes, olhamos para o drible, o golo ou a assistência num avançado, mas dou muito valor a outras coisas. Os homens da frente têm de ser os primeiros a estar altamente comprometidos nos momentos sem bola e o Danny Namaso tem feito isso na perfeição, acrescentando também em posse", avaliou Vítor Bruno.

Depois do iraniano Mehdi Taremi, que rumou a custo zero ao campeão italiano Inter Milão, Evanilson desfalcará o lote de avançados do FC Porto, no qual foi reintegrado o espanhol Fran Navarro, regressado do empréstimo aos gregos do Olympiacos, mantendo-se Danny Namaso e o também espanhol Toni Martínez.

"É normal que haja alguma desilusão no momento em que as decisões começam a ser tomadas, até porque alguns têm de ficar de fora [da convocatória] e outros vão a jogo, mas faz parte do trabalho. Depois, a forma como respondem no treino é reveladora do caráter deles. O sinal que o Toni Martínez mostrou no início da semana foi brutal e deu-me a entender com quem posso contar", analisou.

Desconhecendo potenciais interessados no extremo Francisco Conceição, ausente da viagem aos Açores, devido a lesão, Vítor Bruno enalteceu a postura do defesa central Fábio Cardoso, que deve chegar hoje aos Emirados Árabes Unidos para cumprir exames médicos e formalizar o empréstimo ao Al Ain, vencedor da Liga dos Campeões asiática em 2023/24.

"Não sendo um titular indiscutível e tendo perdido algum espaço, é um profissional com quem dá gosto trabalhar. De todos com quem já trabalhei, fará sempre parte do meu onze titular. Merece tudo de bom, é um campeão e nunca desiste", definiu.

Santa Clara e FC Porto, ambos integrados no conjunto de líderes, com três pontos, defrontam-se na sexta-feira, às 16:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, no encontro de abertura da segunda jornada da I Liga, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

RYTF // JP

Lusa/Fim