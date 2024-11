Wendell recupera de concussão na cabeça e reintegra treinos do FC Porto

Afastado dos relvados desde 20 de outubro, quando se lesionou aos 25 minutos do triunfo `azul e branco` na visita ao Sintrense (3-0), da Série D do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, na Amadora, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, o lateral esquerdo evoluiu pela primeira vez sem limitações na sessão conduzida pelo treinador Vítor Bruno.

O FC Porto voltou aos trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, menos de 24 horas depois de ter derrotado o Moreirense (2-0) rumo à `final four` da 18.ª edição da Taça da Liga, num embate disputado no Estádio Municipal de Aveiro, devido à interdição por um jogo do recinto portista.

Ao contrário de Wendell, que soma apenas dois jogos em 2024/25 e perdeu a titularidade no lado esquerdo da defesa para Galeno e, mais tarde, Francisco Moura, o defesa central espanhol Iván Marcano e o médio sérvio Marko Grujic permanecem no boletim clínico.

No sábado, a partir das 11:00, o FC Porto ultimará no Olival a preparação da receção ao Estoril Praia, da 10.ª jornada da I Liga, agendada para domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.

Os `azuis e brancos` ocupam a segunda posição, com 24 pontos, três abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting, enquanto os `canarinhos` estão no 11.º lugar, com nove, quatro acima da zona de despromoção direta.