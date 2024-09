O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, foi hoje a casa do Al Bukayriyah, da segunda divisão, vencer por 1-0, seguindo para os oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol.

Um golo de penálti do brasileiro ex-Benfica Marcos Leonardo, aos 41 minutos, bastou para 'selar' o triunfo do Al Hilal perante um adversário do segundo escalão.



O português João Cancelo foi titular no encontro, em que a equipa do treinador português iniciou a defesa dos títulos conquistados em 2023/24 e 2022/23.