Amorim regressa aos triunfos com o Manchester United em Plzen

O técnico Ruben Amorim regressou hoje às vitórias no Manchester United, com os ingleses a baterem na República Checa o Viktoria Plzen, por 2-1, com um "bis" de Rasmus Hojlund, na sexta jornada da Liga Europa de futebol.

Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no ‘onze’ inicial, o avançado dinamarquês foi lançado na partida aos 56 minutos e marcou aos 62 e 88, consumando a reviravolta, depois de o veterano Vidra ter dado vantagem à equipa da casa, aos 48, num lance com muitas culpas para Onana, guarda-redes dos ‘red devils’.



Depois dos desaires com Arsenal (2-0) e Nottingham Forest (3-2), ambos para a Premier League, Rúben Amorim voltou a vencer no comando do United, somando agora 12 pontos na Liga Europa, ocupado para já o quinto posto na fase de liga, que dá acesso direto aos oitavos de final.