Antigo treinador alemão Christoph Daum morre aos 70 anos

Daum lutava contra um cancro no pulmão desde 2022 e já não treinava qualquer equipa há sete anos, quando orientou a seleção da Roménia, entre 2016 e 2017.



Durante mais de três décadas de carreira como técnico, orientou Colónia, Estugarda, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt na Alemanha, tendo ainda passagens no estrangeiro ao serviço de Besiktas, Áustria Viena, Fenerbahçe, Club Brugge, Bursaspor e, por fim, a seleção romena.



No currículo somou um título de campeão alemão, ao serviço do Estugarda, em 1991/92, e uma Supertaça germânica pelo mesmo clube, tendo ainda vencido uma Liga austríaca e três ligas da Turquia.



“A notícia da morte de Christoph Daum deixou o Estugarda em profunda tristeza. Todos no clube recordam-no como uma das pessoas mais influentes do futebol alemão e a quem o Estugarda deve muito. O seu trabalho, que teve como ponto alto o título de 1992, jamais será esquecido”, reagiu o clube, cinco vezes campeão germânico, através das redes sociais.