Arsenal ganha no terreno do Aston Villa e cola-se aos primeiros na Liga inglesa

No Villa Park, perante 42 mil espetadores, os londrinos seguem no caminho das vitórias, com dois jogos vencidos nas duas primeiras rondas do campeonato.



A vitória dos pupilos de Mikel Arteta é especialmente 'saborosa', já que na anterior edição da Liga inglesa o Arsenal perdeu os dois jogos contra o Aston Villa.



Como se esperava, o Aston Villa foi um adversário muito duro e discutiu o resultado com muita garra, quase chegando à vantagem no minuto 54.



O guarda-redes David Raya esteve espetacular a desviar um cabeceamento de Ollie Watkins, numa fase de jogo em que o ritmo de jogo imposto pelo Aston Villa era frenético.



O Arsenal, no entanto, tinha o seu esquema muito bem montado e foi insistindo em novas soluções, sobretudo com jogadores saídos do banco de suplentes.



Um desses suplentes, Leandro Trossard, fez o 1-0, aos 67 minutos, mal entrado no jogo, a centro de Bukayo Saka, que a defesa afastou mal.



Passados 10 minutos, Saka voltou a fazer 'estragos', servindo Thomas Partey, que rematou forte, com a bola a passar entre as luvas de Emiliano Martinez.



Com três jogos ainda por cumprir, envolvendo nomeadamente o Liverpool, o campeonato é liderado, à segunda jornada, pelo Manchester City, com seis pontos, tal como Brighton e Arsenal, mas com melhor diferença de golos por parte do campeão.