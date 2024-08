Arthur Chaves deixa o Académico de Viseu e ruma ao futebol alemão

O defesa internacional sub-23 brasileiro Arthur Chaves está de saída do Académico de Viseu, da II Liga de futebol, para representar os alemães do Hoffenheim, informou hoje a SAD do emblema beirão.

O jogador que chegou a Viseu em 2021, vindo dos brasileiros do Avaí, transfere-se a título definitivo e despede-se do atual líder da II Liga de futebol, depois de representar os viseenses em 58 jogos oficiais, tendo marcado quatro golos.



Em 2022, o Académico de Viseu adquiriu a totalidade dos direitos desportivos ao Avaí, com o clube brasileiro a informar ter recebido 2,4 milhões de euros fixos, e mais 600 mil euros de bónus por objetivos.



Na despedida, Arthur Chaves agradeceu ao clube que lhe abriu “as portas da Europa" e disse estar "eternamente grato por isso", manifestando o desejo de “voltar um dia a Viseu” e ver o emblema beirão “na primeira divisão, e até sonhando com coisas maiores”.



A SAD do Académico de Viseu não divulgou o montante envolvido nesta transferência para o Hoffenheim, clube da Bundesliga, principal campeonato alemão de futebol, e que será adversário de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa.