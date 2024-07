Artur Jorge vence Abel Ferreira e Botafogo lidera o Brasileirão

A equipa carioca, que passou a liderar o Brasileirão com 36 pontos, mais três do que os paulistas, garantiu a vitória no jogo disputado no Olímpico Nilton Santos com um golo do avançado ex-portista Tiquinho Soares, aos 56 minutos.”, disse no final Artur Jorge.O também treinador português Abel Ferreira, disse que a eficácia fez a diferença no jogo, embora também tenha deixado críticas à equipa de arbitragem.”, referiu o treinador.O Palmeiras segue em segundo lugar, com mais dois pontos do que o Flamengo, terceiro, que tem menos um jogo disputado.