Artur Jorge vence Abel Ferreira nos "quartos" da Libertadores

Em jogo da principal prova de clubes sul-americanos, num duelo entre os treinadores portugueses, Artur Jorge levou a melhor, com o Botafogo a garantir um lugar nos quartos de final, depois de vencer em casa (2-1) e empatar na quarta-feira em São Paulo (2-2).



O "fogão" esteve até a vencer por 2-0, com golos de Igor da Cruz, aos 56 minutos, e Jefferson Savarino, aos 64, só que o Palmeiras empatou por Flaco Lopez e Rony, aos 86 e 90, respetivamente.



Já nos descontos, a equipa de Abel Ferreira ainda marcou por Gustavo Gómez, mas o lance foi invalidado por mão na bola, após consulta ao videoárbitro.



“As regras são claras, quando bate na mão antes de o marcador fazer o golo, tem que ser anulado. É aceitar, estamos fora da Taça do Brasil, contra o Flamengo, estamos fora da Libertadores, contra o Botafogo, agora vamos lutar até o fim pelo objetivo que nos resta neste ano (campeonato brasileiro)”, admitiu no final Abel Ferreira.



O treinador português reconheceu que agosto não foi bom para o "verdão", mas que a equipa sai de cabeça erguida.



Do lado do Botafogo, que também é líder do Brasileirão, com mais um ponto e um jogo do que o Fortaleza, Artur Jorge considerou que os cariocas foram superiores nos dois jogos, não sem antes lamentar a equipa ter consentido os dois golos no final.



“Foram uns últimos cinco minutos de loucos, que nos tiraram a possibilidade de vencer as duas partidas, que era o que queríamos. Ainda aborrecidos, porque vínhamos para ganhar e era isso que queríamos. Fomos capazes de conservar o empate, que nos permitiu seguir na competição como queríamos”, assinalou o treinador.