Atl. Madrid baniu adepto que lançou projéteis no clássico

”, acrescentou o clube no seu comunicado de imprensa.O dérbi de Madrid foi interrompido aos 69 minutos, quando o guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois, antigo jogador do Atlético, se queixou ao árbitro por ter sido alvo dos seus antigos adeptos, que lhe lançaram isqueiros.O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, e vários jogadores tentaram acalmar os ultras furiosos, alguns dos quais usavam "passa-montanhas", e o "speaker" do estádio pediu aos adeptos que parassem de lançar projéteis.Todos os jogadores regressaram ao balneário, tendo a partida, que terminou empatada (1-1), sido retomada cerca de 10 minutos após o regresso da calma.“A firme determinação do clube em erradicar todas as formas de violência e a nossa defesa dos valores do desporto são indiscutíveis”, rematou o clube "colchonero".