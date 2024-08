Avançado italiano Federico Chiesa troca a Juventus pelo Liverpool

Embora os 'reds' não tenham revelado os valores envolvidos, a Juventus deu conta, no seu site oficial, de que paga 12 ME fixos pela transferência, aos quais poderão ainda acrescer três ME, mediante o cumprimento de determinadas variáveis.



O Liverpool informou apenas que o jogador assinou “um contrato de longo termo”, sem especificar a duração do mesmo.



Chiesa, de 26 anos, representou a Juventus nas últimas quatro épocas, as duas primeiras emprestado pela Fiorentina e, a partir de 2022/23, em definitivo, sendo que os ‘bianconeri’ pagaram aos 'viola' um total de 57 ME pelo jogador, entre cedência e aquisição.



Internacional transalpino em 51 ocasiões, com sete golos, o avançado contabilizou 131 jogos e 32 tentos pela formação de Turim, tendo neste percurso sofrido uma grave lesão num joelho, no início de 2022, que o afastou dos relvados durante nove meses.



Esta época, não fazia parte dos planos do novo treinador ‘bianconero’, Thiago Motta, rumando agora a Inglaterra para atuar no clube em que alinha o internacional português Diogo Jota.