Braga com duro teste frente à AS Roma

Ambas as equipas estão em posições que dão acesso ao play-off da competição. No entanto, um deslize pode complicar as contas.





Depois de voltarem a encontrar o caminho dos pontos, com um empate amargo frente ao Elfsborg, os pupilos de Carlos Carvalhal receberam o TSG Hoffenheim. No Estádio da Pedreira, os arsenalistas protagonizaram uma das melhores exibições da época. Bruma, logo aos 2', abriu a contagem, num tento que galvanizou claramente a turma lusa. Poucos minutos depois, foi a vez de Roger Fernandes dar mais uma machadada nas pretensões dos germânicos. Vitor Carvalho, com um golaço, acabou com eventuais incertezas.





Os "giallorossi", depois de um empate frente ao Union St. Gilloise, tinham agendado um embate que se antevia difícil. Em Londres, o Tottenham entrou forte no encontro, chegando à vantagem através de Heung-min Son, uma das principais referências. Todavia, aos 20', Evan Ndicka, na sequência de um canto cobrado por Paulo Dybala, restabeleceu a igualdade, de cabeça. Antes da primeira parte, os "spurs" voltariam a colocar-se na frente do marcador, através de uma finalização certeira de Brennan Johnson. Quando os três pontos pareciam já encaminhados para o emblema da casa, eis que Mats Hummels, na insistência a um canto, garantiu um precioso ponto para a sua equipa.





Trunfos dos dois lados





No que toca aos onzes iniciais, ambas as turmas deverão entrar em campo com um esquema de três centrais.





A Roma poderá fazer uma gestão do coletivo, chamando a ação jogadores menos utilizados. Mats Hummels, jogador que é propício a lesões, pode ser poupado, para alento de Mario Hermoso.





Já Carvalhal não deverá mudar muito a estrutura face ao empate diante do Estoril Praia. No entanto, algumas peças poderão ser remetidas para o banco. Bright Arrey-Mbi não teve das suas exibições mais consistentes, frente aos "canarinhos", cometendo uma grande penalidade com uma entrada imprudente. Desta forma, Robson Bambu pode ser opção para o importante encontro.





O que esperam do jogo os treinadores





Claudio Ranieri, técnico dos italianos, realizou a habitual conferência de antevisão ao duelo. O treinador de 73 anos vincou o objetivo de alcançar a próxima fase da competição e dissecou o esquema tático dos guerreiros do Minho, alertando para a "versatilidade" e a "determinação" da formação lusa em campo: "Claro que queremos fazer as coisas bem. Não vai ser um jogo fácil, mas o nosso objetivo é avançar, tal como o do SC Braga, com certeza. Tenho certeza de que vai ser um jogo aberto, com as duas equipas a jogarem para vencer», começou por dizer. «[Os jogadores do SC Braga] São muito bons em posse de bola, aliando a isso a tentativa de um jogo mais vertical com muito determinação. São uma equipa versátil, capaz de jogar com uma defesa a quatro ou a três. Quando escolhem a formação com três homens atrás, nas alas atuam jogadores com maior propensão ofensiva que defensiva", destacou.









Carlos Carvalhal, na antevisão do encontro considerou: "Do lado da Roma são 20 internacionais A. Um treinador muito experiente, jogadores de seleções importantes. Uma equipa que joga com uma linha de cinco, dois médios e três avançados. Equipa pressionante que gosta de abafar os adversários. Tem as suas fragilidades, muitos pontes fortes, mas não vamos falar disso. Temos de falar dos pontos fortes, coletivo de respeito, desde o início da época a equipa mais competente e difícil que vamos encontrar. Vamos a jogo, à procura de pontos, vamos querer vencer, sabendo que é o adversário mais difícil". O treinador dos "arsenalistas",, na antevisão do encontro considerou: "".