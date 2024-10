Campeão Bayer Leverkusen cede inesperado empate na Bundesliga

A equipa treinada por Xabi Alonso, que vinha de um empate com o poderoso Bayern Munique, voltou a ceder pontos, mas desta vez de forma bem mais 'amarga', já que o adversário conseguiu anular uma vantagem inicial de dois golos.



Victor Boniface, aos quatro minutos, e Jonas Hofmann, aos oito, marcaram para o Bayer, com o jogo a dar então indicações de provável goleada. Mas o campeão não foi por aí, 'adormeceu' e consentiu dois golos, finalizados por Max Geschwill (45+5) e Jann-Fiete Arp (70, de grande penalidade).



O Bayer Leverkusen passou a ter 11 pontos e desce para o quinto lugar, atrás de Bayern (13), Eintracht Frankfurt (12), Friburgo (12) e Leipzig (11).



O Friburgo passa o campeão graças à vitória em Bremen, por 1-0, com o golo do japonês Doan, aos 79 minutos



O Borussia Dortmund, outro dos favoritos na Bundesliga, também não tem razões para 'sorrir' na ronda, já que perdeu em Berlim com o Union, por 2-1. Segue provisoriamente na sétima posição, com 10 pontos, ultrapassado pelo adversário de hoje, que chega aos 11.



Kevin Vogt (26, de grande penalidade) e Yorbe Vertessen (45) marcaram para a equipa de Berlim, e Julian Ryerson reduziu na segunda parte, com um golo aos 62 minutos.



O português Diogo Leite, no lado esquerdo da defesa, foi titular na equipa do Union.



Em destaque esteve outro jogador luso, Tiago Tomás, autor do primeiro golo da vitória do Wolfsburgo em Bochum, por 3-1.



O jogador, que já foi do Sporting, marcou aos 21 minutos, com os outros golos dos 'lobos' a serem do dinamarquês Jonas Wind (37 e 88). Boadu, aos 72, fez o golo do Bochum.



A jornada da Bundesliga só termina no domingo, com o duelo entre segundo e primeiro, ou seja Eintracht Frankfurt e Bayern Munique,