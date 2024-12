Campeão Manchester City volta a perder pontos na Premier League

O 'aflito' Crystal Palace deu que fazer aos 'citizens', apenas quartos na tabela, a oito pontos do líder Liverpool, que viu o dérbi contr o Everton ser adiado devido ao vento forte.



A equipa de Pep Guardiola esteve a perder por duas vezes em Selhurst Park e o melhor que conseguiu foi empatar, com ambos os golos a terem assistência de portugueses, primeiro Matheus Nunes e depois Bernardo Silva. Também Ruben Dias esteve na equipa 'citizen'.



Daniel Munoz abriu a contagem, para o Crystal Palace, aos quatro minutos, e aos 30 Matheus Nunes centrou para o cabeceamento certeiro de Haaland.



A equipa da casa passou de novo para a frente aos 56 minutos, com Maxence Lacroix a desviar de cabeça, na sequência de canto. Finalmente, aos 68, Rico Lewis fez o 2-2 final, a passe de Bernardo Silva.



Rico Lewis foi expulso aos 84 minutos e vai falhar o próximo jogo, com o Manchester United - mais um problema na linha de defesa para Guardiola, que não está certo de recuperar Nathan Aké, Manuel Akanji e John Stones, todos ausentes no jogo de hoje em Londres.



O Aston Villa consolidou-se como quinto no campeonato, após vencer o Southampton, por 1-0, e está já a pressionar o Manchester City - dois pontos apenas separam as duas formações.



Jhon Durán, aos 24 minutos, foi o autor do único golo da tarde, no Villa Park, de Birmingham.



Também hoje, o surpreendente Brentford ganhou por 4-2 ao Newcastle, reforçando o sexto lugar, a dois pontos do Aston Villa.



Pelo Brentford marcaram Mbeumo (oito minutos), Wissa (28), Collins (56) e Schade (90), enquanto os golos do Newcastle foram de Isak (11) e Barnes (32).