Club Brugge, próximo adversário do Sporting na `Champions`, goleia e segue em segundo

O checo Roman Kvet colocou o Dender em vantagem, aos 16 minutos, mas o Club Brugge deu a volta com golos do espanhol Ferran Jutglà, aos 24, do dinamarquês Andreas Skov Olsen, aos 33, e um ‘bis’ de Chemsdine Talbi, aos 89 e 90+1, que saiu do banco aos 76.



Com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos no campeonato, o Club Brugge segue na segunda posição, com 31 pontos, a três do líder Genk e com quatro de vantagem sobre o Antuérpia, terceiro com 27, mas ambos com menos um jogo.



O Dender, que regressou às derrotas após dois empates consecutivos na liga belga, segue, à condição, na 10.ª posição, com 18 pontos, mas ao alcance de Charleroi (11.º, com 17), STVV (13.º, com 17) e Leuven (14.º, com 17), todos com um jogo a menos.



O Club Brugge recebe o Sporting em 10 de dezembro, para a sexta jornada da fase liga da Liga dos Campeões, na qual segue na 22.ª posição, com sete pontos, a três dos ‘leões’, que ocupam o 10.º posto, sendo que ambos estão em zona de ‘play-off’.