Coreia do Norte conquista título mundial feminino de futebol de sub-20 pela terceira vez

A avançada Il-Son Choe, aos 15 minutos, marcou o golo do encontro decisivo, que teve a portuguesa Vanessa Gomes como assistente na equipa de arbitragem liderada pela italiana Maria Caputi.



A Coreia do Norte conquistou o seu terceiro título na competição, reeditando os feitos alcançados em 2006 e 2016, na sua quarta final, contando ainda a derrota no jogo decisivo em 2008.



O Japão, campeão em 2018, perdeu a sua segunda final seguida, depois do desaire frente à Espanha em 2022.



Coreia do Norte, Alemanha e Estados Unidos, com três títulos cada, são os recordistas de títulos, num historial com cinco vencedores nas 11 edições.



No sábado, os Estados Unidos arrebataram o terceiro lugar, ao vencerem os Países Baixos, por 2-1 no prolongamento, graças a um golo na própria baliza da neerlandesa Nayomi Buikema, depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar.