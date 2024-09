Coreia do Norte e Japão na final do Mundial feminino de sub-20

O Japão qualificou-se pela terceira vez seguida para a final do Campeonato do Mundo sub-20 feminino de futebol, na qual vai defrontar, no domingo, em Bogotá, na Colômbia, a Coreia do Norte, finalista pela quarta vez.

Na quarta-feira, a seleção japonesa, campeã em 2018 e finalista vencida pela Espanha em 2022, assegurou a presença na final, ao vencer os Países Baixos, por 2-0, em Bogotá, com dois golos da médio Manaka Matsubuko.



No domingo, o Japão procura o seu segundo cetro na categoria frente à formação norte-coreana, que, na outra meia-final, em Cali, derrotou os Estados Unidos, por 1-0, graças a um golo da avançada Choe Il Son.



A Coreia do Norte procura o seu terceiro título na competição, depois das vitórias em 2006 e 2016, contando ainda a presença no jogo decisivo da edição de 2008.



Alemanha e Estados Unidos, com três títulos cada, são os recordistas de títulos, num historial com cinco vencedores nas 10 edições.