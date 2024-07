O Cuiabá, treinado pelo português Petit, caiu em zona de despromoção no campeonato brasileiro de futebol, depois de no domingo ter perdido por 2-1 na receção ao Athletico Paranaense, em jogo da 20. ª jornada.

Os visitantes adiantaram-se na Arena Pantanal aos 11 minutos, por Julimar, e praticamente sentenciaram o triunfo aos 90+4, através de Lucas Di Yorio, de nada valendo o tento de Deyverson (ex-Benfica B e Belenenses), aos 90+7.



A formação do Mato Grosso somou a segunda derrota seguida no Brasileirão e está na 18.ª e antepenúltima posição, com 17 pontos, em zona de descida, quando está quase concluída a primeira metade do campeonato.