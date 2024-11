Diogo Dalot "muito entusiasmado" para começar a trabalhar com Rúben Amorim

O defesa internacional português Diogo Dalot disse estar “muito entusiasmado” para começar a trabalhar com Rúben Amorim no Manchester United, depois de o clube ter anunciado hoje a contratação do ainda treinador de futebol do Sporting.

“Estou muito entusiasmado para começar a trabalhar com o novo treinador”, disse o jogador dos ‘red devils’, em declarações à estação televisiva DAZN, definindo Rúben Amorim como “um treinador jovem com novas ideias”.



Dalot, que está no Manchester United desde a temporada 2018/19, considerou essencial ter um técnico com uma mentalidade exigente, lembrando que o clube tem de estar sempre “à procura de ganhar”.



O jogador, que juntamente com Bruno Fernandes forma a dupla de portugueses do Manchester, disse esperar que, quando Rúben Amorim começar a trabalhar, ambos possam “criar uma boa energia”.



“Espero que consigamos criar uma boa energia, bons conceitos, praticar bom futebol, que os fãs gostem de ver e, acima de tudo, ganhar”, conclui.



O treinador Rúben Amorim assinou pelos ingleses do Manchester United até junho de 2027, com mais um ano de opção, deixando o comando técnico do Sporting, campeão e líder do campeonato nacional de futebol, informaram hoje os dois clubes.



Na nota do clube inglês é referido ainda que o técnico permanecerá nos 'leões' até 11 de novembro, pelo que ficará à frente da equipa portuguesa mais três encontros, dois para a Liga (Estrela da Amadora e Sporting de Braga) e um para a Liga dos Campeões (Manchester City).