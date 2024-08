“O Real Salt Lake voltou a adicionar talento ofensivo ao seu plantel com a contratação de Diogo Gonçalves. O português assinou um contrato até ao final da época de 2026 da MLS, com opções para 2027 e 2028”, refere o clube em comunicado, não revelando os valores envolvidos no negócio.



Diogo Gonçalves fez a sua formação no Benfica e chegou à equipa principal, com alguns empréstimos pelo meio, deixando os 'encarnados' em definitivo na época 2022/23 para representar o Copenhaga.



Aos 27 anos, deixa a formação dinamarquesa, na qual marcou 11 golos e fez seis assistências na época passada, e parte para a primeira experiência da carreira fora da Europa.