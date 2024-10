Djurgarden despede dupla de treinadores

Através de nota publicada no site oficial, o emblema de Estocolmo, quarto classificado do campeonato, informou que os técnicos deixaram as funções com “efeito imediato”, após a derrota com o Hammarby (2-0), no dérbi da capital sueca, referente à 27.ª jornada do campeonato.



O encontro começou no domingo e terminou segunda-feira, após a interrupção motivada pelo arremesso de engenhos pirotécnicos para o relvado e por confrontos entre adeptos, estavam decorridos mais de 70 minutos.



Sob o comando de Kim Bergstrand e Thomas Lagerlöf, a equipa nórdica sagrou-se campeã da Suécia em 2019 e atingiu, em 2022, os oitavos de final da Liga Conferência, prova que está a disputar de novo em 2024/25 e para a qual recebe os vitorianos na quinta-feira, a partir das 17h45 de Lisboa.



Antes do encontro da segunda jornada da fase de liga, a equipa portuguesa ocupa o sétimo lugar, com três pontos, fruto da vitória caseira sobre os eslovenos do Celje (3-1), enquanto o Djurgarden é 16.º, com um ponto, alcançado no reduto dos austríacos do LASK (2-2).