Dortmund ganha em Wolfsburgo e sobe ao sexto lugar na Liga alemã

Três golos marcados no espaço de cinco minutos lançaram o Borussia Dortmund para a vitória no estádio do Wolfsburgo, por 3-1, e o sexto lugar da Liga alemã de futebol, no encerramento da 15.ª jornada.

O neerlandês Donyell Malen inaugurou o marcador, aos 25 minutos, e, cinco minutos mais tarde, já os visitantes tinham marcado mais duas vezes, por Maximilian Beier, aos 28, e Julian Brandt, aos 30, e sentenciado o encontro ainda antes do intervalo.



O Wolfsburgo, que ocupa a 11.ª posição, tentou reagir na segunda parte, mas o melhor que conseguiu foi reduzir, por intermédio do eslovaco Denis Vavro, aos 58 minutos, mesmo tendo jogado a última meia hora em superioridade numérica, devido à expulsão de Pascal Gross, aos 62.



O Borussia Dortmund entrou na zona europeia da Bundesliga, que continua a ser liderada pelo Bayern Munique, com quatro pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, campeão em título, depois de ambos terem vencido nesta ronda pelo mesmo resultado (5-1) nas receções a Leipzig e Friburgo, respetivamente.



O Bochum conquistou o primeiro triunfo na prova, ao 15.º jogo, ao impor-se por 2-0 na receção Heidenheim, com golos de Moritz Broschinski, aos seis minutos, e do eslovaco Matus Bero, aos 38, mas isso não retirou a equipa do 18.º e último lugar, dois abaixo do adversário de hoje, (16.º), também na zona ‘vermelha’ da classificação.