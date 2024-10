Empate entre Arsenal e Liverpool deixa City no comando

No Estádio Emirates, o extremo Saka adiantou o ‘gunners’, logo aos nove minutos, uma vantagem que foi anulada pelo central Van Dijk, aos 18, só que, ainda antes do tempo de descanso o médio Mikel Merino voltou a colocar o Arsenal na frente do marcador.



A vitória parecia que dificilmente iria fugir à equipa comandada por Mikel Arteta e foi já na reta final que Mo Salah (81) marcou o segundo golo do emblema de Merseyside.



Assim, o tetracampeão Manchester City, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, comanda a Premier League, com 23 pontos, contra os 22 do Liverpool (segundo posicionado) e 18 do Arsenal (terceiro), em igualdade pontual com o Aston Villa (quarto).



Nos ‘reds’, o internacional português Diogo Jota esteve ausente devido a lesão.