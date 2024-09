O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, aproximou-se do comando da Liga turca, ao vencer por 2-0 no estádio do Antalya, aproveitando o empate do líder Galatasaray na sétima jornada da prova.

Após um ‘nulo’ ao intervalo, o triunfo em Antalya começou a ser construído pelo sérvio Dusan Tadic, que inaugurou o marcador aos 63 minutos, cabendo ao brasileiro Thalisson Kelven fixar o resultado, ao marcar na própria baliza, aos 81.



A equipa orientada por José Mourinho isolou-se no segundo lugar do campeonato e reduziu para três pontos o atraso para o Galatasaray, capitalizando o empate 3-3 concedido pelo bicampeão turco na receção ao Kasimpasa, no sábado.