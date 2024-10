Forest de Nuno Espírito Santo regressa aos triunfos em Inglaterra

No City Ground, o 'nulo' manteve-se durante os primeiros 45 minutos, com o neozelandês Chris Wood a anotar o único tento da partida, aos 65 minutos, pouco tempo depois de o internacional português Jota Silva ser lançado por Nuno Espírito Santo.



Depois de dois empates, nos redutos do Brighton (2-2) e o Chelsea (1-1) e um desaire, pelo meio, na receção ao Fulham (0-1), o Forest ocupa, agora, o oitavo posto da Premier League, com 13 pontos, os mesmos do Tottenham (sétimo).



Já o Palace, ainda procura o primeiro triunfo e prossegue com três pontos, na 18.ª posição da tabela.



Depois de oito jornadas, a Premier League é liderada pelo Liverpool (21 pontos), que só perdeu pontos na receção ao Nottingham (0-1), à quarta ronda, com o campeão Manchester City (20) a ocupar a vice-liderança.