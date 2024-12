Fulham, de Marco Silva, impõe empate a Arsenal, na Liga inglesa

Após este percalço, na 15.ª jornada do campeonato, o Arsenal tem 29 pontos, mais um do que o Chelsea, que ainda vai jogar hoje, frente ao Tottenham, em mais um dérbi de Londres.



A fazer um campeonato tranquilo, na 10.ª posição, o Fulham não teve medo do poderoso adversário de hoje e discutiu o resultado até ao fim.



O Arsenal teve mais posse de bola, mas acabou por sofrer golo, de contra-ataque, logo aos 11 minutos: a passe de Kenny Tete, Raul Jiménez passou por Jakub Kiwior, evitou William Saliba e rematou cruzado fora do alcance de David Raya.



O empate chegaria de canto, uma das melhores armas ofensivas do Arsenal. Declan Rice marcou, de forma primorosa, como sempre, e encontrou ao segundo poste a cabeça de Kai Havertz, que deu para o golo de Saliba, com 52 minutos de jogo.



Os 'gunners' ainda acreditaram na vitória aos 88 minutos, mas o golo de Bukayo Saka 'caiu' na visualização do videoárbitro (VAR), que detetou fora de jogo ao ala inglês.



Em Leicester, o jogo também terminou empatado, mas 2-2, na receção ao Brighton, clube que segue em sétimo do campeonato, perto dos lugares 'europeus'.



Jamie Vardy marcou aos 86 minutos e assistiu aos 90+1 para o golo de Bobbi de Cordova-Reid, sendo decisivo para anular a desvantagem - o Brighton tinha marcado aos 37, por Lamptey, e aos 79, por Minteh.



Em Ipswich, o Bournemouth conseguiu uma reviravolta nos últimos minutos, para ganhar por 2-1.



A equipa da casa adiantou-se aos 21 minutos, através de Chaplin, e o Bournemouth marcou por Unal, aos 87, e Ouattara, aos 90+5, dois jogadores lançados na partida a meio do segundo tempo.