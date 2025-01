“O departamento de futebol do Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação do avançado português Gonçalo Paciência. O jogador de 30 anos rescindiu seu vínculo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e assinou contrato definitivo com o 'Leão' até dezembro de 2025”, indicou o clube brasileiro na sua página oficial.



Gonçalo Paciência, filho do antigo avançado Domingos Paciência, iniciou a formação no FC Porto e representou ainda, além dos ‘dragões’, Académica, Olympiacos, Rio Ave, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Celta de Vigo, Bochum e Sanfrecce Hiroshima.