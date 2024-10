Gazzaniga defendeu três penaltis e Girona bateu Athletic

Gazzaziga deteve o remate de Alex Berenguer, para a sua esquerda, aos 28 minutos, e, depois, aos 56, segurou o remate de Iñaki Williams, só que não tinha nenhum dos pés sobre a linha, pelo que o castigo máximo foi repetido, mas para nova defesa do argentino, aos 58, com os pés, a remate de Ander Herrera.



O guarda-redes dos catalães só foi batido aos 41 minutos, por Oihan Sancet, que restabeleceu, então, a igualdade, depois de o colombiano Yaser Asprilla adiantar os locais, aos 39.



A formação local acabou por ganhar com um castigo máximo, transformado pelo uruguaio Crithian Stuani, que entrou aos 90+3 minutos, para o lugar do ex-bracarense Abel Ruiz, e decidiu o jogo aos 90+9. O mexicano Alex Padilla ainda tocou na bola.



Na classificação, o Girona, sensacional terceiro classificado em 2023/24, subiu, provisoriamente, ao 11.º lugar com 12 pontos, enquanto o Athletic é sexto, com 14.