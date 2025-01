Girona segura sétimo lugar e Valência fica sozinho no último lugar

Grande surpresa da última temporada, o Girona continua em busca de nova qualificação para as competições europeias e manteve o sétimo lugar (28 pontos), depois de vencer fora por 1-0 o Alavés, que é 16.º, com 17, apenas mais um do que os primeiros clubes em zona de despromoção.



Contudo, o conjunto catalão teve de esperar pelos descontos da segunda parte para garantir o triunfo, graças a um golo de Jhon Solis, aos 90+1 minutos.



O lanterna-vermelha Valência esteve perto de, sete jogos depois, voltar aos triunfos, mas viu o Sevilha empatar em casa nos instantes finais, por Adria Pedrosa (90+3), depois de Luis Rioja (61) ter colocado os ‘che’ em vantagem.



Com este resultado, o Valência segue sozinho no 20.º e último lugar, com 13 pontos, menos dois do que o Valladolid (19.º), que conseguiu a sua segunda vitória nos últimos três encontros e aproximou-se da zona de salvação, ao triunfar por 1-0 em casa ao Bétis, que não contou com o guarda-redes Rui Silva, que tem sido associado a uma transferência para o Sporting, e com William Carvalho, ainda a recuperar de lesão.



O médio Kike Perez marcou o único golo da partida, que permitiu ao Valladolid, que teve o guarda-redes André Ferreira no banco, manter-se no 19.º e penúltimo lugar, com 15 pontos, a apenas um do Getafe, 17.º e primeira equipa acima da linha de água, mas que tem menos um jogo.



Igualmente com 16 pontos está o Espanyol (18.º), que empatou a um golo na receção ao Leganés (15.º, com 19), num encontro que ficou decidido no primeiro quarto de hora, com um golo de Leandro Cabrera (02 minutos) para os ‘periquitos’ e de Seydouba Cisse (14) para os visitantes.