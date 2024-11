Haaland brilha e Noruega vai estrear-se na Liga A, Inglaterra volta

Em Wembley, Londres, a seleção dos 'três leões' dependia apenas de si para regressar de forma direta à elite e, apesar do primeiro tempo ter terminado sem golos, confirmou o favoritismo no segundo, do jogo da sexta e última jornada do Grupo B2.



O capitão Harry Kane abriu o ativo, para o seu 69.º golo por Inglaterra, quando decorria o minuto 53, através de penálti, face a uma falta cometida sobre Jude Bellingham por Liam Scales, que foi expulso.



Em superioridade numérica, os ingleses colocaram um ponto final quanto ao vencedor do desafio, face aos golos, quase de seguida, de Anthony Gordon (56 minutos), servido por Livramento, e Gallagher (58), na sequência de um pontapé de canto.



Na reta final, ainda houve tempo para os suplentes Jarrod Bowen (76 minutos) e Taylor Harwood-Bellis (79) fazerem o 'gosto ao pé', ambos assistidos por Bellingham.



A Grécia precisava de uma 'escorregadela' inglesa, que não aconteceu, e de ultrapassar a Finlândia, algo que conseguiu com tentos de Bakasetas (52 minutos) e Tzolis (56), que tiveram a companhia em campo do benfiquista Pavlidis.



Desta forma, os ingleses confirmam o primeiro lugar na 'poule' B2, com 15 pontos, os mesmos dos helénicos, que vão ter de disputar o play off de promoção, enquanto os irlandeses, terceiros, com seis, vão marcar presença na luta da despromoção, e os finlandeses 'caem' para a Liga C.



No Grupo B3, Áustria e Noruega batalhavam, igualmente à distância, pela subida direta, sendo que o desfecho sorriu aos noruegueses, que se vão estrear na elite, já que aos austríacos empataram em casa com a Eslovénia (1-1).



Schmid adiantou os anfitriões, aos 17 minutos, mas, já perto do fim, aos 81, o tento de Gnezda Cerin 'gelou' Viena.



Em Oslo, os nórdicos 'despacharam' o Cazaquistão com um 'hat-trick' de Erling Haaland (23, 37 e 71 minutos) e golos de Alexander Sorloth (41) e Nusa (76), que tinha sido o assistente dos dois primeiros.



Assim, a Noruega conquistou a 'poule' B3, com 13 pontos, seguida da Áustria, com 11, que vai tentar a subida através do 'play-off', ao passo que a terceira Eslovénia, com oito, vai procurar manter-se. Os cazaques seguem o caminho da Liga C.



Na Liga C, a Macedónia do Norte já tinha assegurado a conquista do Grupo 4 e, consequente, ascensão à Liga B, tendo hoje passado a contabilizar 16 pontos, face a novo triunfo na receção às Ilhas Faroé (1-0), que terminou na terceira posição, com seis.



A Arménia viajou até à Letónia, que vai ter de aguardar para saber se será despromovida à Liga D, e superiorizou-se por 2-1, garantindo a segunda posição, com sete pontos.



Desta forma, os arménios vão enfrentar um dos terceiros classificados da Liga B no play-off de promoção/despromoção, com jogos em casa e fora.