Hoffenheim demite treinador norte-americano Pellegrino Matarazzo

Derrotado por 2-0 no Dragão e próximo rival do Sporting de Braga na Liga Europa, no Minho, em 28 de novembro, o Hoffenheim era liderado por Matarazzo desde fevereiro de 2023, quando a equipa estava em risco de descer e acabou no europeu sétimo lugar.



O técnico deixa o clube em 15.º, com nove pontos, apenas um acima da linha de água, enquanto na fase de liga da Liga Europa é 19.º entre 36 formações, com cinco pontos, fruto de um triunfo, dois empates e um desaire, em quatro desafios.



Nas derradeiras seis partidas, o Hoffenheim ganhou apenas uma, frente ao Nuremberga, da segunda divisão, por 2-1, em casa, para Taça da Alemanha.



O desempenho atual está muito abaixo do conseguido na época passada, quando a formação de Matarazzo concluiu o campeonato em sétimo, acabando com um 4-2 sobre o Bayern Munique, que custou aos bávaros a descida do segundo para o terceiro lugar.



A saída do treinador confirma uma época atribulada nos bastidores, uma vez que se segue à demissão do diretor desportivo Alexander Rosen e do diretor técnico Bastian Huber.



Alguns Media germânicos apontam Christian Ilzer, treinador dos austríacos do Sturm Graz, como o principal candidato ao cargo.