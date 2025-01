Inter Milão empata com Bolonha e atrasa-se na corrida à liderança

Após seis vitórias seguidas na Serie A, os ‘nerazzurri’ perderam a possibilidade de ficar a um ponto do líder Nápoles, que tem mais um encontro realizado, tendo começado a perder o duelo com os bolonheses, face ao golo do argentino Santiago Castro, aos 15 minutos.



Os campeões em título conseguiram dar a volta ainda na primeira parte, graças aos tentos do neerlandês Denzel Dumfries e do argentino Lautaro Martínez, aos 19 e 45+1 minutos, respetivamente, mas permitiram que o sueco Emil Holm fixasse a igualdade, aos 64.



O Inter segue no segundo lugar, com 44 pontos, menos três do que o Nápoles (47) e apenas mais um face à Atalanta (43), terceira colocada, que, a exemplo do líder, tem mais uma partida realizada do que os milaneses.