Inter sobe a terceiro em Itália

Após um empate em casa do Monza e da derrota caseira perante o rival AC Milan, os ‘nerazzurri’ venceram em Udine, com o argentino Lautaro Martínez a ser a grande figura do encontro, ao bisar, aos 45+3 e 47 minutos.



Antes, o italiano Davide Frattesi tinha adiantado os campeões italianos, logo aos 42 segundos, com o belga Christian Kabasele a empatar aos 35. O italiano Lorenzo Lucca reduziu para a equipa da casa, aos 83.



Com este triunfo, o Inter Milão subiu provisoriamente ao terceiro posto, com 11 pontos, os mesmos do Torino (primeiro), que tem menos um jogo, e AC Milan (segundo), e mais um do que o Nápoles (menos um jogo), enquanto a Udinese é quinta, com 10.