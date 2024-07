Javier Aguirre volta a assumir cargo de selecionador do México

O treinador Javier Aguirre é o novo selecionador do México, com o objetivo de preparar a seleção para o Mundial2026 de futebol, competição em que o país é anfitrião, com Canadá e Estados Unidos.

"Temos a satisfação de comunicar a chegada de Javier ‘o basco’ Aguirre como selecionador da equipa nacional”, anunciou em vídeo nas redes sociais o presidente da Federação Mexicana de Futebol (FMF), Duílio Davino.



Javier Aguirre, de 65 anos, já esteve à frente da seleção do México nos Mundiais de 2002 e 2010, levando em ambos a equipa até aos oitavos de final, fase em que foi eliminada, pelos Estados Unidos e pela Argentina, respetivamente.



No seu percurso, o treinador mexicano orientou também as seleções do Japão e do Egito, numa carreira em que também treino Atlético de Madrid, Pachuca, Monterrey, Osasuna, Saragoça, Espanyol, Leganés ou Maiorca.



Aguirre substitui no México Jaime Lozano, que não foi além da fase de grupos na Copa América, e será coadjuvado pelo emblemático Rafael Marquez, antigo internacional mexicano e lenda do FC Barcelona.