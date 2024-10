João Neves abre caminho à vitória que isola PSG na liderança

O lance do primeiro golo, logo aos sete minutos, iniciou-se no flanco esquerdo, numa arrancada do português Nuno Mendes, que deu a bola a Bradley Barcola e foi recolhê-la já na área do Marselha, para um cruzamento tenso para a área desviado pela luva do guarda-redes argentino Geronimo Rulli, deixando a bola à mercê do remate forte de João Neves.



Além de sofrer um golo muito cedo, o Marselha teve de enfrentar outra adversidade de peso, que foi a expulsão do médio marroquino Amine Harit, aos 20 minutos, devido a uma entrada duríssima sobre o central brasileiro Marquinhos.



Perante a desorientação que se apossou das hostes do Marselha, o central argentino Leonardo Balerdi acabaria por fazer um autogolo, aos 29 minutos, ao tentar intercetar um cruzamento para a área.



A vencer por 2-0, em superioridade numérica, o Paris Saint-Germain deu o ‘xeque-mate’ ao seu adversário ainda na primeira parte, com o golo de Barcola, após assistência de Ousmane Dembelé, a fazer o 3-0, tornando um jogo que se previa complicado numa vitória tranquila.



O Paris Saint-Germain alinhou com três internacionais portugueses no ‘onze’, Nuno Mendes a lateral esquerdo, Vitinha na posição mais recuada do triângulo de meio-campo e João Neves num dos vértices do mesmo, um pouco mais adiantado do que o seu compatriota.



Deste trio, só Vitinha jogou os 90 minutos, Nuno Mendes foi substituído pelo brasileiro Lucas Beraldo, aos 50, e João Neves pelo internacional espanhol Marco Asensio, aos 78.



Com este triunfo, o tricampeão Paris Saint-Germain isolou-se na liderança, com 23 pontos, aproveitando a derrota em Nice do Mónaco, que é segundo, com 20, seguido do Marselha e do Lille, terceiro e quarto classificados, ambos com 17.



Nos outros jogos de hoje, o destaque vai para a derrota do Mónaco em Nice, a sua primeira na Liga francesa ao fim de nove jornadas, e para o empate 2-2 cedido pelo Lyon, em casa, frente ao Auxerre.



O Estrasburgo recebeu e venceu o Nantes por 3-1, com o internacional português sub-21 Diego Moreira a fazer a assistência para o 3-0, aos 74 minutos.



Finalmente, o Toulouse foi a Montpellier vencer categoricamente por 3-0, com destaque para o avançado marroquino Zakaria Aboukhlal, autor dos dois primeiros golos, ‘afundando’ ainda mais a equipa da casa no último lugar, com quatro pontos apenas.