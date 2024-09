João Neves nomeado para melhor futebolista sub-21 da época 2023/24

Presente no trajeto da seleção das 'quinas' até aos quartos de final do Campeonato da Europa, na Alemanha, o centrocampista vai concorrer com Warren Zaire-Emery, companheiro de equipa nos parisienses, Pau Cubarsí e Lamine Yamal (ambos do FC Barcelona), Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo (ambos do Manchester United), Arda Güler (Real Madrid), Karim Konaté (Salzburgo), Savinho, que representou o Girona na temporada passada e pertence atualmente ao Manchester City, e Mathys Tel (Bayern Munique).



João Neves, de 19 anos, fez três golos e uma assistência em 55 jogos ao serviço do Benfica em 2023/24, conquistando uma Supertaça Cândido de Oliveira, registo ao qual acrescentou 11 partidas em diversas seleções portuguesas, duas das quais na fase final do Euro2024.



Campeão nacional pelas 'águias' há duas temporadas, o médio foi oficializado como reforço do Paris Saint-Germain em 05 de agosto, por 59,92 milhões de euros (ME) fixos, mais 10 ME em variáveis, protagonizando a venda mais avultada efetuada por clubes lusos no primeiro período de transferências de 2024/25.



João Neves estreou-se com quatro assistências em três encontros pela equipa dos compatriotas Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, tendo sido convocado por Portugal para as receções à Croácia, na quinta-feira, e à Escócia, no domingo, das duas primeiras jornadas do Grupo A1 da quarta edição da Liga das Nações.



O centrocampista é um dos 10 finalistas da sexta edição do Troféu Kopa, que foi atribuído em 2022/23 ao inglês Jude Bellingham, do campeão europeu e espanhol Real Madrid, e tem portugueses nomeados consecutivamente desde 2019, quando o avançado João Félix se tornou o único luso a figurar no pódio, ao ser terceiro.



A distinção em homenagem ao malogrado internacional francês Raymond Kopa, eleito melhor futebolista do mundo em 1958 e vencedor de três Taças dos Clubes Campeões Europeus pelo Real Madrid na década de 1950, será entregue na 68.ª gala da Bola de Ouro, em 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.



A cerimónia decorrerá sob inédita organização da UEFA, na sequência do acordo celebrado entre o organismo regulador do futebol europeu e o grupo de comunicação social Amaury, proprietário da revista France Football, que atribui o galardão desde 1956 e continua responsável pela supervisão do sistema de votação.