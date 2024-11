José Morais sai do comando técnico dos iranianos do Sepahan

O treinador português José Morais deixou o comando técnico do Sepahan, clube da Liga iraniana de futebol, alegando questões pessoais para a sua saída, informou hoje a sua assessoria de imprensa.

O técnico luso esteve à frente do atual líder do campeonato iraniano durante duas épocas e meia, tendo conquistado a Hazfi Cup (Taça do Irão) em 2023/24, prova que já não vencia desde 2013.



Na Liga iraniana foi vice-campeão na primeira época e quarto classificado na segunda.



“Estou grato a toda a família Sepahan, um grande e fantástico clube. Durante quase duas temporadas e meia tive a oportunidade de apreciar a cultura de um povo e de um país incríveis. Obrigado, desejo um caminho de sucesso a todos vocês”, afirmou o treinador, citadopela sua assessoria de imprensa.