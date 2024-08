Jota regressa ao futebol europeu e assina pelo Rennes até 2027

“Natural de Portugal, João Filipe, conhecido como Jota, integra os 'rubro-negros' até 2027, vindo do Al-Ittihad. Com perfil ofensivo e extremo talentoso, o ex-futebolista do Benfica destacou-se em Glasgow, por ser particularmente brilhante no Celtic. Este é um novo trunfo importante para a linha de ataque de Julien Stéphan [treinador]”, lê-se na nota.



O extremo, de 25 anos, apontou cinco golos em 29 partidas pelo Al-Ittihad, após duas temporadas de sucesso nos escoceses do Celtic, com 28 tentos e 26 assistências em 83 encontros realizados, sendo que, na primeira época, ainda estava cedido pelo Benfica.



As ‘águias’, nas quais Jota efetuou toda a formação e se estreou como sénior, tinham emprestado o dianteiro anteriormente aos espanhóis do Valladolid, sendo que, pela equipa principal do clube da Luz, Jota contabilizou 34 duelos, com dois golos, conquistando um campeonato (2018/19) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2019).



“Estou muito feliz por estar aqui e de participar num projeto ambicioso com jogadores talentosos. Foi uma oportunidade maravilhosa para mim. O clube tem tido resultados muito bons nas últimas temporadas. Vamos todos lutar para levar o Stade Rennais de volta ao topo da tabela. Chego com muita vontade”, frisou o internacional sub-21 luso.



O Rennes concluiu a derradeira época na 10.ª posição do campeonato francês e, após somente duas jornadas realizadas na presente edição da Ligue 1, ocupa atualmente o oitavo posto, com três pontos.