Juventus contrata Khéphren Thuram ao Nice por 20 milhões de euros

"Agora é oficial, Khéphren Thuram é jogador da Juventus. O meio-campista francês assinou contrato até 30 de junho de 2029", escreveu a Juventus, em comunicado, no qual revela que o valor da transação ascendeu a "20 milhões de euros, pagáveis em três anos, mais 600 mil euros de custos adicionais".



No mesmo texto, a 'vecchia signora' lembra que Khéphren Thuram, de 23 anos, que se encontrava em Turim há alguns dias para finalizar a transferência, "nasceu em Itália, em Reggio Emilia, poucos meses depois de o seu pai ter sido transferido para a Juventus".



O filho do campeão mundial em 1998 e europeu em 2000 irá cruzar-se na próxima temporada nos relvados da Série A com seu irmão mais velho, Marcus Thuram, de 26 anos, avançado do Inter Milão.



Khéphren Thuram assinou o seu primeiro contrato profissional com o Mónaco, em 2018, tendo ingressado na época seguinte no Nice, onde permaneceu sob contrato até junho de 2025, disputando 167 partidas em todas as competições, incluindo 141 na Liga principal, com nove golos marcados.



O novo reforço da 'vecchia signora' já se estreou como internacional A de França, ao ser convocado e utilizado no final da partida frente aos Países Baixos, disputado em 24 de março de 2023, de qualificação para o Euro2024.



Inicialmente selecionado para disputar os Jogos Olímpicos Paris2024, Thuram não irá participar na competição porque a Juventus não cedeu o jogador.



Thuram é a segunda contratação da Juventus para a época que agora se inicia, depois do médio internacional brasileiro Douglas Luiz, proveniente dos ingleses do Aston Villa.