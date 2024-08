Juventus vence em Verona e assume liderança isolada da Serie A

Num dia em que a ‘vecchia signora’ publicou fotografias do internacional português Francisco Conceição a realizar exames médicos e distribuir autógrafos a alguns adeptos, a equipa comandada por Thiago Mota venceu de forma esclarecedora, sendo, agora, a única equipa do campeonato só com triunfos e sem golos sofridos.



No Estádio Marc’Antonio Bentegodi, o último desafio da ronda dois ficou muito bem encaminhado ainda antes do tempo de descanso, graças aos golos do sérvio Dusan Vlahovic, aos 28 minutos, e de Nicolo Savona (39).



No segundo tempo, um novo tento do ponta de lança sérvio, aos 53 minutos, ‘selou’ o triunfo para a ‘Juve’.



Com este triunfo, o emblema de Turim isolou-se na liderança, com seis pontos, enquanto o Verona, que teve o luso Dani Silva em campo a partir do minuto 85, ocupa o 11.º posto, com três.



Mais cedo, na Sardenha, o Cagliari (13.º) e o recém-promovido Como (19.º) empataram a um golo.