Leipzig bate Frankfurt e Dortmund volta a empatar na Liga alemã

Na Red Bull Arena, o Leipzig adiantou-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio do atacante sérvio Benjamin Sesko, mas a formação de Frankfurt respondeu aos 40, com o defesa Nathaniel Brown a restabelecer a igualdade, e, já na segunda parte, aos 51, foi o avançado belga Lois Openda a dar os três pontos aos anfitriões.



Com a vitória nesta partida da 14.ª jornada, o Leipzig - que contou com o internacional português André Silva, lançado a jogo aos 82 minutos - continua no quarto lugar da Bundesliga, mas agora com os mesmos 27 pontos do que o adversário de hoje, que é o terceiro classificado.



Quem beneficiou deste desfecho foi o campeão em título, Bayer Leverkussen, que assumiu o segundo posto, com 29 pontos, após a vitória de sábado contra o Augsburgo (2-0), num dia marcado pela primeira derrota do líder Bayern Munique no campeonato, por 2-1, frente ao Mainz.



Já o Borussia Dortmund continua abaixo do seu potencial na presente edição da Liga germânica, voltando hoje a empatar, desta feita, a uma bola, na receção ao Hoffenheim (1-1).



No arranque da segunda metade, o norte-americano Giovanni Reyna abriu a contagem para o Borussia Dortmund, mas, aos 90+1, o dinamarquês Jacob Bruun Larsen 'selou' o empate, que deixa o Dortmund no oitavo posto, com 22 pontos, e o Hoffenheim em 14.º, com 14.



No outro jogo do dia na Alemanha, o Estugarda (sexto classificado com 26 pontos) foi ganhar ao terreno do Heidenheim (16.º com 10 pontos), por 3-1, com golos de Mittelstadt (20), Millot (45+2) e Woltemade (85), enquanto Wanner marcou o único golo da equipa da casa aos 41.