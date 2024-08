A Liga espanhola de futebol 2024/25 arrancou com um empate 1-1 entre o Athletic Bilbau e o Getafe, na quinta vez seguida que se regista uma igualdade no San Mamés entre estas duas equipas.

Os bascos, que acabaram no quinto posto a edição anterior de La Liga, abriram a contagem com um grande golo de Sancet, aos 27 minutos, mas o Getafe, que vem de um 12.º e não lançou o suplente português Domingos Duarte no encontro, empatou por Uche, aos 64.



Ainda hoje, o Girona, ‘sensação’ da temporada 2023/24 ao acabar no terceiro lugar, visita o Betis, sétimo na época transata, pelas 20:30 de Lisboa.