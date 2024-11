Liga Nações: UEFA atribui derrota ao Kosovo no jogo com a Roménia

O Comité de Apelo da UEFA atribuiu hoje uma derrota por 3-0 ao Kosovo no jogo com a Roménia, da Liga das Nações, que acabou suspenso após a saída dos futebolistas kosovares quando os adeptos gritavam pela Sérvia.

O incidente aconteceu na sexta-feira passada, em Bucareste, quando o jogo, empatado sem golos, já estava nos descontos e os adeptos locais começaram a entoar cânticos pela Sérvia, país que não reconhece desde 2008 a independência do Kosovo.



Os jogadores kosovares abandonaram o relvado e não quiseram regressar, dispostos a acatarem consequências, como explicou então a federação daquele país, e apesar de a UEFA ainda dar uma tolerância que o jogo pudesse ser retomado.



A decisão da UEFA foi a de atribuir a responsabilidade ao Kosovo, mas não deixou de aplicar várias sanções financeiras à federação da Roménia, bem como um jogo à porta fechada, considerando ter existido um comportamento racista e xenófobo.



Com esta decisão, a Roménia, que terá de pagar uma multa acumulada de 128.000 euros de várias infrações, termina o Grupo C2 com 18 pontos e garante o apuramento para a Liga B, enquanto o Kosovo, segundo, com 12, jogará o play-off de subida B/C.