Ligas Europeias criticam nova competição europeia de clubes

Em comunicado, a associação liderada pelo português Pedro Proença critica o modelo de competição do A22, apresentado na terça-feira, e considera que esta competição, que se baseia no modelo da Superliga europeia, projeto que não vingou, “aumentaria o número de jogos internacionais num calendário já congestionado".



“Os adeptos e os detentores de direitos têm deixado claro que qualquer tentativa das competições internacionais de clubes existentes ou novas de expandir os seus calendários em detrimento das competições nacionais será rejeitada”, refere o comunicado.



A associação garante que para os seus membros “reduzir o número de clubes nacionais nas competições da liga para criar mais espaço para jogos internacionais nunca será uma opção”.



O organismo indica que em conjunto com a Associação de Futebolistas Profissionais (FIFPro) solicitou à Comissão Europeia que nenhuma decisão pudesse ser tomada sobre o calendário internacional de jogos sem o acordo formal das ligas nacionais e dos sindicatos de jogadores.



“Continuaremos a trabalhar com todas as partes interessadas relevantes para manter um equilíbrio complementar e sustentável entre o futebol nacional e internacional”, indica ainda o documento.



A Superliga de futebol, agora rebatizada de Unify League, pediu o “reconhecimento oficial” da FIFA e da UEFA, apoiando-se na decisão favorável do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), segundo anunciou na terça-feira a sociedade A22 Sports Management.



De acordo com a promotora “a competição tem um novo nome, Unify League, em conformidade com a plataforma de streaming que transmitirá os jogos em direto, de forma gratuita”.



O pedido da sociedade à FIFA e à UEFA surge quase um ano após a decisão do TJUE, anunciada em 21 de dezembro de 2023, segundo a qual a proibição imposta pelos organismos reguladores do futebol mundial e europeu a atletas e clubes é contrária à legislação comunitária.



O mais alto órgão administrativo da União Europeia (UE) sustentou que FIFA e UEFA abusaram da “posição dominante”, na tentativa de impedir a criação de uma competição de elite, em circuito semifechado, anunciada em 18 de abril de 2021 por 12 dos principais clubes de Espanha, Inglaterra e Itália.



A A22 adiantou hoje que reviu o modelo competitivo (que funcionava em circuito semifechado e motivou as maiores críticas ao projeto), após conversações com ligas nacionais, clubes e outros intervenientes, a fim de contemplar “desempenhos anuais” para determinar os seus participantes, mas sem fornecer mais detalhes.