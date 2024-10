Lille vence Lens

Após um jogo vivo e equilibrado, mas sem golos, as duas equipas pareciam encaminhar-se para um empate que não comprometia as aspirações de qualquer das equipas, quando uma mão na bola do austríaco Danso fez a diferença.



Depois de minutos de hesitação, com o árbitro a consultar também o videoárbitro, o avançado canadiano foi chamado a ser ‘herói’ neste dérbi, em que os homens da casa, de cabeça perdida, ainda consentiram um segundo, aos 90+11, por Bayo.



A vitória colocou o Lille, que apostou em André Gomes no ‘onze’ titular, nos 17 pontos, os mesmos do Marselha, terceiro, e a três de Paris Saint-Germain e Mónaco, na frente, sendo que estas equipas ainda não jogaram nesta ronda.



O Lens perdeu a invencibilidade na Ligue 1 que tinha conseguido manter esta época, seguindo imediatamente abaixo, em quinto, com 14 pontos, os mesmos do Reims, que hoje perdeu na receção ao Brest.



O guineense Mama Baldé marcou o segundo golo da vitória por 2-1 e decidiu a contenda para os forasteiros, que vinham de empatar o campeão alemão Bayer Leverkusen (1-1) na Liga dos Campeões, elevando o Brest aos 13 pontos, no oitavo posto.



No primeiro jogo do dia, o Angers venceu em casa o Saint-Étienne, por 4-2, e saiu da zona de descida, somando agora os mesmos sete pontos do adversário.



No domingo, joga-se uma das partidas de destaque de qualquer época da Liga francesa, o Marselha-Paris Saint-Germain, quando as duas equipas seguem embrenhadas na luta pelo título, enquanto o Mónaco visita o Nice.