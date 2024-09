Maiorca bate Real Sociedad em jogo antecipado de La Liga

O único golo da partida surgiu aos 36 minutos, com o avançado Abdon Prats a converter com sucesso uma grande penalidade.



Com os três pontos, o Maiorca, com os portugueses Samu Costa a titular e Chiquinho no banco, subiu provisoriamente à sexta posição de La Liga, com oito pontos.



Já a Real Sociedad, está em 16.º, com apenas quatro pontos, resultantes de quatro derrotas, um empate e uma vitória.



No primeiro posto, está o FC Barcelona, com cinco vitórias em cinco jogos, correspondente a 15 pontos, seguido de Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal, todos com 11.